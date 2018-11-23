Kayserispor'da şok sakatlık

Süper Lig'in 13. Haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Kayserispor'da bir futbolcu daha sakatlandı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren ve Alanyaspor deplasmanına umutlu gitmeye hazırlanan Kayserispor'da flaş bir gelişme yaşandı. Dünkü idmanda ağrıları olduğunu dile getiren ve tetkikleri yapılan Rajko Rotman'ın alt adale yırtığı olduğu tespit edildi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Rotman'ın sakatlığı ile ilgili olarak, “Alanyaspor maçında oynamasını düşündüğümüz futbolculardan Rotman'ın alt adale yırtığı olduğu tespit edildi. Kendisi Alanyaspor kafilesinden çıkarıldı. Rotman'ın önümüzdeki hafta Kayseri'de oynanacak Trabzonspor maçında da forma giymesi çok zor. Rotman'ın tedavisine başlandı” dedi.