Kayserispor'da son durum

Cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Kayserispor çalışmalarını sürdürürken eksik sayısı her geçen gün azalıyor.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde çalışan Sarı Kırmızılılar, sahasında taraftarının desteğini alarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Özellikle iç saha maçlarında tribün desteği ile daha pozitif bir futbol oynayan Kayserispor, Cumartesi günü bu sezonki 4. galibiyetine imza koymak istiyor.

Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir, Trabzonspor karşısında 3 puan için oynayacaklarını ifade ederek, "Haftalardır kötü gidiş içerisindeyiz. Artık seri bir şekilde çıkışa geçmek ve ligin ilk yarısında kalan 4 maçtan maksimum puanları toplamak istiyoruz. Trabzonspor güçlü bir takım. Zor bir maç oynayacağız. Centilmenlik çerçevesinde 3 puan mücadelesi vereceğiz ve taraftarımızın desteği ile kazanan olmak istiyoruz" dedi.

Hasan Hüseyin Acar ve Deniz Türüç'ün takımla birlikte çalışmalara başladığını ancak halen oynayacak duruma gelmediğini ifade eden Naci Bedir, "Deniz ile Hasan Hüseyin, belki maç kadrosunda yeralabilir ancak performansları henüz istenilen düzeyde değil. Sakatlığı bulunan ve ameliyat olan Sakıb Aytaç ile Oğuzhan Berber, milli takım kampından sakat gelen Rajko Rotman ile Artem Kravets, sarı kart cezalısı Atila Turan Trabzonspor maçında forma giyemeyecek" diye konuştu.

Kadro dışı bırakılan ve sonrasında affedilen Jean Armel Kana Biyik'in ise teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın görev vermesi halinde Trabzonspor maçında forma giyebileceği de öğrenildi.