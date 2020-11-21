Kayserispor'da sonuçlar negatif

Hes Kablo Kayserispor'da korona virüs (covid-19) testleri negatif çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da dün yapılan test sonuçları belli oldu. Ligin 9.haftasında Pazartesi günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “20.11.2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs (covid-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.