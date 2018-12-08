Kayserispor'da tarihi rövanş

Kayserispor'da görev yapan iki teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile Hikmet Karaman arasında tarihi bir rövanş yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'de sancılı günler geçiren Kayserispor'da kurtarıcı olarak göreve getirilen Hikmet Karaman, Kasımpaşa maçı öncesinde takımı motive etmeye çalışıyor. Kayserispor'u içerisinde bulunduğu buhrandan kurtaracağını iddia eden Karaman, uzun yıllar önce Kayseri'ye yine sıkıntılı bir süreçte gelmiş, görevini yerine getirdikten sonra ertesi sezon devam edememiş ve yerine Ertuğrul Sağlam gerilmişti. Hikmet Karaman, bu defa ise Sağlam'dan boşalan koltuğa oturdu.

Neler yaşanmıştı

Kayserispor, 14 sezon önce 2004-2005 sezonuna Teknik Direktör Hüsnü Özkara ile başlamıştı. Ligin ilk 7 haftasında 2 beraberlik, 5 yenilgi alan sarı-kırmızılılarda Özkara görevden alındı. Özkara'nın son maçı Kayseri'de oynanan Samsunspor karşılaşmasıydı. Kayserispor, Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Samsunspor'a sahasında 4-1 kaybetmişti. Müsabaka sonrasında Özkara'nın görevine son verilmiş ve ligin 8. haftasında Hikmet Karaman göreve getirilmişti. Tecrübeli teknik direktör, Kayserispor ile 27 lig maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar, o sezon Karaman ile 8 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. Toplamda 34 puanla 14. sırada ligi tamamlayan Kayserispor, tüm bu olumsuz tabloya rağmen küme düşmedi.

Şaşalı tören

Dönemin başkanı Recep Mamur ile sezon sonunda konuşan Hikmet Karaman, 2005-2006 sezonunda da Kayserispor'daki görevini sürdürme sözü aldı. Hikmet Karaman'ın Kayseri'ye gelerek lig planlaması yapacağı gün sarı-kırmızılı yönetim, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı. Karaman'ın yerine Sağlam, Kayseri'ye geldi. Ertuğrul Sağlam için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde belediye başkanlarının da katılımı ile şaşalı bir imza töreni düzenlenmişti. Ertuğrul Sağlam, Kayseri'de 2 sezon boyunca oldukça başarılı bir dönem geçirdi ve o dönem UEFA Kupası'na katılmıştı.

Bu kez Karaman

14 sezon sonra Kayseri'de benzer bir hadise yaşandı. Sezona Ertuğrul Sağlam ile başlayan, 14 hafta sonrasında sadece 12 puan alan Kayserispor'da teknik direktör değişikliği yapıldı. Ertuğrul Sağlam'ın yerine Hikmet Karaman göreve getirildi. Herkesin yabancı olarak Sumudica, yerli olarak Mesut Bakkal ismini ortaya attığı günde Hikmet Karaman, Kayserispor'un teknik direktörü oldu. Karaman, Kayserispor ile ilk maçına pazartesi günü deplasmanda çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın rakibi ise lig ikincisi Kasımpaşa.

Sağlam'ın karnesi

Trabzonspor maçı sonrasında Kayserispor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, 2.5 sezon görev aldığı Kayseri'de 103 maça çıktı. Bunların 82'si Süper Lig, 13'ü Türkiye Kupası, 4'ü Inter Toto Kupası, 4'ü de UEFA Kupası maçlarıydı.

Ertuğrul Sağlam Yönetimindeki Kayserispor, Süper Lig'de 82 maçta 31 galibiyet, 21 beraberlik, 30 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 13 Türkiye Kupası maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi elde etti. Bu dönemde Kayserispor, 4 Inter Toto mücadelesinde 2 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, 4 UEFA maçında ise 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kayserispor, toplamda 103 maçta 44 galibiyet, 25 beraberlik, 34 yenilgi aldı.

Karaman'ın karnesi

Bundan 14 sezon önce sarı-kırmızılı takımda görev alan Hikmet Karaman, ligde ikinci defa Kayseri ekibinin başına gelmiş oldu. Daha önce Hüsnü Özkara'nın istifası ile Kayserispor'la anlaşan Karaman, 27 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçına çıktı.

İstanbulspor müsabakası ile Kayserispor defterini açan Hikmet Karaman, 27 lig maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Karaman yönetimindeki Kayserispor, çıktığı 4 Türkiye Kupası maçında ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Karaman, Kayserispor'un başında çıktığı 31 maçta 11 defa sevinen taraf olurken, 8 kez beraberlik, 12 kez de mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı.