İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor'da teknik direktör arayışı

Hes Kablo Kayserispor’da yeni teknik direktör arayışı başladı.

Hes Kablo Kayserispor'da yeni teknik direktör arayışı başladı.


Çaykur Rizespor yenilgisi sonrasında teknik direktör Bayram Bektaş ile yolları ayıran Hes Kablo Kayserispor kulübü yeni teknik direktör arayışını sürdürüyor.


Bayram Bektaş ile sözleşme feshini tercih eden ve kulübün resmî internet hesabından, “Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız. Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” açıklaması yapan sarı kırmızılı kulüp yöneticilerinin Tamer Tuna, Bülent Korkmaz, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas gibi isimleri gündeme aldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.