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Kayserispor'da test sonuçları negatif çıktı

Hes Kablo Kayserispor yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.


Önceki gün Hes Kablo Kayserispor Kulübü yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, idari kadro ve kulüp çalışanları üzerinde yapılan korona virüs testinin sonuçları gelmeye başladı. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "18 Haziran 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

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