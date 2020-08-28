İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor'da test sonuçları negatif çıktı

Hes Kablo Kayserispor’da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara yapılan yeni tip korona virüsü testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara yapılan yeni tip korona virüsü testlerinin negatif çıktığı açıklandı.


Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Hes Kablo Kayserispor pandemi nedeniyle yapılan testin sonucu belli oldu.


Hes Kablo Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “ 26 Ağustos 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.