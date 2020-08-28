Kayserispor'da test sonuçları negatif çıktı

Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara yapılan yeni tip korona virüsü testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Hes Kablo Kayserispor pandemi nedeniyle yapılan testin sonucu belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “ 26 Ağustos 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri kullandı.