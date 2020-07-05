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Kayserispor'da testler negatif çıktı

Hes Kablo Kayserispor’da, Beşiktaş maçı öncesinde yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

Hes Kablo Kayserispor'da, Beşiktaş maçı öncesinde yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da ligin 30.haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde yapılan korona virüs testleri sonuçlandı. Test sonuçlarına göre, futbolcuların, teknik heyetin ve personelim korona virüs testi negatif çıktı.


Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "04 Temmuz 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

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