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Kayserispor'da transfer gelişmesi

İstikbal Mobilya Kayserispor transfer komitesi, yeni sezon için kolları sıvadı.


Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftaya 40 puanla giren İstikbal Mobilya Kayserispor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Başkan Erol Bedir, her fırsatta yöneticiler ile görüşerek fikir alış verişinde bulunuyor. Son 2 haftaya girilirken hangi futbolcuların takımda kalacağını, hangi futbolcuların takımdan ayrılması gerektiği yönünde karar vermeye çalışan Bedir ve beraberindeki heyet, lig bitimine kadar net kararı vermek istiyor.


Bir yandan da dış transfer çalışmaları devam ediyor. Başkan Bedir, “Çok önemli transferlere imza atacağız. Güçlü bir kadro kuracağız” diyor.


Sarı kırmızılı yöneticilerin, ilk anlaşmak istediği oyuncu ise Cristian Sapunaru'nun olduğu da öğrenildi.

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