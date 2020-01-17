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Kayserispor'da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Hes Kablo Kayserispor’un kadrosuna kattığı 6 futbolcunun forma numaraları belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un kadrosuna kattığı 6 futbolcunun forma numaraları belli oldu.


Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçına Cumartesi günü Alanya deplasmanında çıkacak olan Hes Kablo Kayserispor'da yeni transferlerin lisans işlemleri tamamlandı. Takıma yeni katılan 6 futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği de belli oldu.


Hes Kablo Kayserispor bünyesine katılan 6 futbolcunun forma numaraları şöyle:


Zoran Kvrzic : 18


Muris Mesanovic : 21


Oğuzhan Çapar : 44


Enver Cenk Şahin : 70


Gustavo Campanharo : 88


Mario Situm : 92

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