Kayserispor'da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Hes Kablo Kayserispor'un kadrosuna kattığı 6 futbolcunun forma numaraları belli oldu.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçına Cumartesi günü Alanya deplasmanında çıkacak olan Hes Kablo Kayserispor'da yeni transferlerin lisans işlemleri tamamlandı. Takıma yeni katılan 6 futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği de belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor bünyesine katılan 6 futbolcunun forma numaraları şöyle:

Zoran Kvrzic : 18

Muris Mesanovic : 21

Oğuzhan Çapar : 44

Enver Cenk Şahin : 70

Gustavo Campanharo : 88

Mario Situm : 92