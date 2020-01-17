Kayserispor'da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Hes Kablo Kayserispor’un kadrosuna kattığı 6 futbolcunun forma numaraları belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor'un kadrosuna kattığı 6 futbolcunun forma numaraları belli oldu.
Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçına Cumartesi günü Alanya deplasmanında çıkacak olan Hes Kablo Kayserispor'da yeni transferlerin lisans işlemleri tamamlandı. Takıma yeni katılan 6 futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği de belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor bünyesine katılan 6 futbolcunun forma numaraları şöyle:
Zoran Kvrzic : 18
Muris Mesanovic : 21
Oğuzhan Çapar : 44
Enver Cenk Şahin : 70
Gustavo Campanharo : 88
Mario Situm : 92