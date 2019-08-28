Kayserispor'da yeni transferlerin lisansı çıktı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3.haftasında Cuma günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da kadrosuna kattığı Emmanuel Adebayor, Adryan Oliveira Tavares ve Paul Ntep lisanlarını çıkarttı. 3 futbolcu takımla birlikte çalışmalarına devam ederken Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın görev vermesi halinde 3 futbolcu Galatasaray karşısında ilk kez sarı kırmızılı formayı giyecekler.