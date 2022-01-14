İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor'da yeni transferlerin lisansı çıktı

Yukatel Kayserispor ikinci transfer döneminde kadrosuna kattığı iki futbolcunun lisansını çıkarttı.


Süper Lig'de ligin 21.haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak Yukatel Kayserispor'da kadrosuna kattığı Abdulkadir Parmak ve Andrea Bertolacci'nin lisanlarını çıkarttı. 2 futbolcu yarın oynanacak olan Adana Demirspor maçında forma giyemeyecekler.


Ligin 22.haftasında Kayseri'de oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın görev vermesi halinde ilk kez sarı kırmızılı formayı giyecekler.

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