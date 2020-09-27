Kayserispor'dan 2. kez akülü araba

Hes Kablo Kayserispor yönetimi tarafından düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde, her iç saha maçı öncesinde ortopedik engelli bir Kayserispor taraftarına akülü araba hediye ediliyor.

İlk olarak Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kırmızılı taraftara akülü özürlü arabası hediye eden Hes Kablo Kayserispor kulüp yönetimi, Erzurumspor maçı öncesinde de Alya isimli Suriyeli bir çocuğa yardım elini uzattı. Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi İsa Gün, "Kayserispor - Ezrumuspor karşılaşması öncesi Alya isimli kızımıza akülü arabasını verdik. Onun mutluluğuna ortak olmak bizleri de çok mutlu etti" dedi.