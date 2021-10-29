Kayserispor'dan 29 Ekim paylaşımı

Yukatel Kayserispor Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla klip yayınladı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kulübün resmi sosyal paylaşım sitelerindeki hesabından " Cumhuriyet'imizin ilanının 98. yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor; Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet" ifadesi paylaşıldı.

Paylaşılan fotoğrafta Kayserispor logosunun bir yanında K harfi yer alırken, diğer yanda ise Atatürk fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşılan videoda ise Mustafa Kemal Atatürk'ün sesiyle Cumhuriyet Bayramı ile ilgili konuşması yer aldı.