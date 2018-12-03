Kayserispor'dan ayrılan Ertuğrul Sağlam'dan veda mesajı

Kayserispor'daki görevinden ayrılan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, yazılı bir açıklama yaptı. Sağlam, tazminat istemediğini ifade ederek, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, veda mesajında "Sezon başında büyük bir istek ve coşkuyla göreve geldiğimiz, çeşitli zorluklar nedeniyle hedeflediğimiz noktaya ulaşamadığımız Kayserispor'a bugün itibariyle veda ediyoruz. Trabzonspor maçının ardından futbolun gerçekleri doğrultusunda bir kan değişikliğinin Kayserispor'a fayda getireceği düşüncesiyle Sayın Başkan Erol Bedir ile yaptığımız görüşme neticesinde herhangi bir tazminat talebim olmadan karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığımız süreçte birlikte mücadele verdiğimiz değerli büyüğüm Kayserispor Başkanı sayın Erol Bedir, yönetim kurulu, kulüp çalışanları, futbolcu arkadaşlarımız ile bize destek olan taraftarımız, yerel basın ve tüm Kayseri halkına teşekkür ederim. Bundan sonraki dönem için de bende her zaman ayrı yeri olan Kayserispor'a başarılar dilerim" dedi.