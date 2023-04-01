Kayserispor'dan Beşiktaş Başkanı Çebi'ye yanıt

Kayserispor Kulübü, yazılı bir açıklama yaparak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına yanıt verdi. Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "İddiaların ancak orta seviyeden düşük zekası bulunan insanlar tarafından makul bulunur" denildi.

Açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Onur Bulut transferi hakkında yapmış olduğu son beyanatları üzerine açıklama yapma ve kamuoyunu aydınlatma mecburiyeti doğmuştur. Bir kere daha ve son kez ifade etmek isteriz ki Onur Bulut'un, Kulübümüzle olan mevcut sözleşmesini, 3 futbol sezonunu daha uzatan, dönem harici sözleşmenin imzalanması, futbolcunun, futbolcunun temsilcilerinin ve aile bireylerinin bulunduğu bir ortamda ve futbolcunun avukatının sürece dahil olduğu bir şekilde cereyan etmiştir. Aynı süreçte, ayrıca futbolcunun 2022-2023 futbol sezonun ikinci yarısında alacağı ücreti de mevcut sözleşmesine nazaran 3 kat arttıran, bir tadil sözleşmesi daha imzalanmıştır. Ayrıca futbolcunun temsilcisi ile bir sözleşme imzalanmıştır. Bütün bu sözleşmeler Kayserispor Futbol A.Ş. münferit imza yetkilisi olarak Başkan Sayın Ali Çamlı tarafından imzalanmıştır. Çıkış Hakkı düzenlemesine konu sözleşme taslağı, kulüp profesyonelleri ve avukatları ile Onur Bulut ve avukatları arasında müzakere edilmiş ve fakat Kayseripor Futbol A.Ş.nin münferit imza yetkilisi olan Başkan Ali Çamlı tarafından söz konusu sözleşme taslağı hiçbir şekilde kabul görmediğinden imzalanmamıştır. Gerek futbolcu, gerek futbolcunun temsilcileri gerekse futbolcunun aile bireyleri, Kayserispor Futbol A.Ş. başkanı Sayın Ali Çamlı'nın kendisine imza için sunulan sözleşme taslağını hiçbir şekilde kabul etmediğini ve neticede sözleşme taslağını imzalamadığını görmüştür ve bilmektedirler. Sayın Çebi önceki söylemlerinde “futbolcuya zorla bir sözleşme imzalattırıldığını” son açıklamasında ise “futbolcunun kandırıldığını” söylemektedir. Sayın Çebi'nin bu seviyesiz ve temsil ettiği camiaya yakışmayan iftira mahiyetindeki söylemlerine cevap vermeyi kendimize yakıştırmadığımızı ifade etmek isteriz. Ancak 28 yaşına gelmiş, defalarca sözleşme imzalamış profesyonel bir futbolcunun, yanında temsilcileri, aile bireyleri olduğu halde ve avukatının nezaretinde gerçekleşmiş bir süreçte; “kandırılmasına” yada “zorla sözleşme imzalatılmasına” yönelik iddiaların ancak orta seviyeden düşük zekası bulunan insanlar tarafından makul bulunacağını da bu vesileyle söylemek isteriz. TFF Hukuk Organlarına intikal etmiş hukuki ihtilaf konusunda daha detaylı bir açıklama yapmayı hukuka olan saygımızın bir sonucu olarak gerek duymuyoruz. Sayın Ahmet Nur Çebi'yi de konuya ilişkin telaşla yapıldığı belli olan bu mahiyetteki açıklamalar ile spor kamuoyunun zekasını test etmemeye, icra ettiği makama uygun makul ve nitelikli açıklamalar yapmaya davet ediyoruz."