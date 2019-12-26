Kayserispor'dan Bülent Uygun'a teşekkür mesajı

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasına puan tablosunda son sırada giren İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı. Transfer politikasında uyuşmazlık yaşandığı için görevine son verilen Bülent Uygun ile ilgili kulüp resmi internet sitesinden açıklama yayımlandı.

Kayserispor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Bülent Uygun ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunuyoruz. Hocamız ve ekibine emekleri için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.