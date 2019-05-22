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Kayserispor'dan büyük destek

Genç Kızlar ve Yıldız Kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonasında mücadele eden ve son 4 takım arasına kalan Kayseri temsilcisi Gençlerbirliği, 31 Mayıs’ta Antalya’da yapılacak olan final maçlarına İstikbal Mobilya Kayserispor takım otobüsüyle gidecekler.

Genç Kızlar ve Yıldız Kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonasında mücadele eden ve son 4 takım arasına kalan Kayseri temsilcisi Gençlerbirliği, 31 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak olan final maçlarına İstikbal Mobilya Kayserispor takım otobüsüyle gidecekler.


Bu yıl Kayseri'yi hem Genç Kızlar hem de Yıldız Kızlar turnuvalarında başarıyla temsil eden Kayseri Gençlerbirliği başarıdan başarıya koşuyor. 31 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak olan 4'lü finaller için hazırlıklarını sürdüren Kırmızı-Siyahlılarda hedef 2 kupayla dönmek. Finallerde iki kategoride de şampiyonluk hedefleyen Kayseri ekibine Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor yönetiminden büyük jest.


Her zaman amatör sporun yanındayız


İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir konuyla ilgili yaptığı açıklamada," Biz Kayserispor olarak Kayseri şehrinin başarısı için çabalıyoruz. Yine bizim gibi, Kayseri için mücadele eden amatör takımlarımız da var. Bunlardan bir tanesi de Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımımız. Türkiye Finallerine kalan bu takımımıza bir jest de biz yapmak istedik. Takım otobüsümüzü finallere gitmeleri için kendilerine tahsis ettik. Her zaman takımlarımızın yanındayız" dedi.

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