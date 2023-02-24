Kayserispor'dan depremzedelere destek

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve futbolcular, deprem bölgesi Kahramanmaraş'a 100 mini buzdolabı gönderdi.

Herkes, her kesim gibi Kayserispor teknik heyeti ve futbolcuları da, depremzedelerin yaralarını sarmak için üzerine düşeni yapmanın gayreti içerisinde. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve futbolcular, depremzedelerin kullanması için Kahramanmaraş'a 100 adet mini buzdolabı tedarikini karşıladı. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Kayserispor Sportif Direktörü Murat Duman, teknik direktör Çağdaş Atan ve bazı yöneticiler geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'a giderek Koordinasyon Valisi Gökmen Çiçek ile görüştü.

Sarı Kırmızılılar, depremzedeler için destek olmaya devam edeceklerini belirterek şehirden ayrıldı.