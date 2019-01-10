Kayserispor'dan Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz kadroya çağrıldı

U17 Milli Takımımızın 13-17 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul'da, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular 13 Ocak 2019 Pazar günü saat 11.00'de, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplanacak.

Teknik Direktör Turhan Sofuoğlu yönetimindeki U17 Milli Takımının aday kadrosuna Kayserispor'dan kaleci Doğan Alemdar ile orta saha oyuncusu Nurettin Korkmaz davet edildi.

İlk kez Milli takıma davet edilen genç oyuncular oynadıkları kategorilerde başarıları ile dikkat çekti.U21 takımının kalesini koruyan ve sergilediği başarılı futbol ile dikkat çeken 2002 doğumlu genç kaleci Doğan Alemdar A takımla antrenmanlara devam ediyor.

U17 takım kaptanı olan 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Nurettin Korkmaz U17 Elit Akademi Liginde sergilediği performans ile milli takım hocalarının dikkatini çekerek aday kadroya davet edildi.