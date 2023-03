Kayserispor'dan duygulandıran ziyaret

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Kayseri'ye gelen bir aileyi ziyaret eden Kayserispor heyeti, depremzede vatandaşı duygulandırdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Afşin'den Kayseri'ye gelen Kavak ailesini Kayserispor yönetimi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Antrenör Çağdaş Atan, futbolcular Emrah Başsan ve Kolovetsios katılırken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da heyete eşlik etti. Ziyarete gelen heyetle sohbet eden depremzede Fatih Yareli de konuşurken duygulanarak göz yaşlarını tutamadı. Devletin kurumlarıyla her zaman bölgede yardıma koştuğunu söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerimiz deprem bölgesine her türlü talepler doğrultusunda imkanlarını seferber etti. Afşin'i de ben bizzat ziyaret ettim, inceledim. Her yerde bir dram var ama devletimiz kurum ve kuruluşlarıyla, belediyeleriyle, AFAD ekibiyle, askeri ile sivili ile oraya yağdı. Her türlü imkanını seferber etti, destek oldu. Fakat yara büyük. 11 tane ili kapsıyor. Biz de şu anda Kahramanmaraş'la kardeş şehir olarak desteklerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda biz ayrıca yine 100 hanelik bir çalışma yapıyoruz, orada yeni bir konteynerkent oluşturuyoruz. Malum 90 öncesi yapıların risk arz ettiğini hep görüyoruz. Deprem bölgesindeki illerimizde bir dramı yaşıyoruz. Asrın felaketini yaşıyoruz. İnsaf ölçüsü ile hareket edenler bunu ikrar ediyor ama siyasi kaygı ile hareket edenler, istismar edenler bunun üzerinden de kendine prim yapacağını zannederek gereksiz açıklama yapanların da hali ortada. Bunu da milletin ferasetine bırakıyoruz ama bizim için asıl olan birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve dayanışmamız. Ben tekrardan ailemize Kayseri'ye hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Çamlı: "

Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı da, "Aslında söyleyecek çok bir şey yok. Başkanımız sağ olsun söylenmesi gerekenleri söyledi. Biz bu aileyi buraya gelen tüm aileleri temsilen ziyaret ettik. Deprem bölgesinden buraya gelen tüm kardeşlerimize aynı şekilde duyarlılığımızı, hassasiyetimizi onlar için yapabileceğimiz ne varsa yapmaktan şeref ve onur duyacağımızı bu aile huzurunda belirtmek istiyorum. Burada hem insani, hem İslami hem de ahlaki bir görev ifa ediyoruz aynı zamanda. Dünyanın neresinde olursa olsun söz konusu insan canıysa, bunun ne dini, ne siyaseti ne de başka bir şeyi olmaz. Bir can söz konusu olduğu zaman imanımızın bize emri dünyanın neresinde olursa olsun o cana koşmak, acısını paylaşmak ve o yaraları sarmakla bütün insanlık sorumludur. Yüce rabbim başka acılar yaşatmasın, önemli olan bu ama hiçbir zaman birliğimize ve dirliğimize, huzurumuza kasıt edenlerin tezgahına gelmemek için de bu tabloları sık sık yaşamamız lazım. Ben aileye tekrar geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

Çağdaş Atan: "

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise, “Öncelikle ailemize hoş geldiniz diyoruz. Geçmiş olsun. Buradan tekrardan ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalan yaralılara acil şifalar diliyoruz. Biz Kayserispor olarak sağ olsun valimiz, belediye başkanımız, kulüp yönetimimiz ve teknik ekip ile oyuncular olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Özellikle Kahramanmaraş'la etle tırnak gibi olduk. Oraya elimizden geldiğince ne yardım gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burada 5 tane yeni Kayserispor taraftarı kazandık. Onlar bundan sonra bizim çocuklarımız. Maçlara gelecekler. Galatasaraylılarmış ama onları Kayserili de yapacağız. Biz onlara her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar için varız. İşimizi de yapmaya çalışıyoruz, onlar bizi televizyonda izleyip eğlenebiliyorlarsa ne mutlu bize. Onlar için buradayız ve elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Ziyaretin sonunda evde bulunan çocuklara Kayserispor heyeti tarafından okul çantası ve Kayserispor forması hediye edildi.