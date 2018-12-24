Kayserispor'dan Erzurumlular'a teşekkür

Kayserispor Kulübü, 1-1 biten Erzurumspor deplasmanı sonrasında gösterilen misafirperverlik nedeniyle Erzurumlular'a teşekkür etti.

Kayserispor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bilindiği üzere, takımımız ilk yarının son maçını oynamak üzere maçtan 3 gün önce Erzurum‘a gitmiş, bu şekilde hava şartları ve yüksek irtifaya uyum sağlamak istemiş; yönetim, teknik heyet ve takımımız adeta kamp havasında maça hazırlanmışlardır.

Pazar günü oynanan maçta da Kayserisporumuz önce öne geçmiş, ancak daha sonra Erzurumspor‘un attığı golle maç 1-1 berabere sonuçlanmıştır. Bu vesile ile her iki takımı oynadıkları oyun ve sergiledikleri mücadeleden dolayı kutluyoruz.

Ayrıca;

Kafilemizin Erzurum'a intikalinden, maçtan sonraki ayrılış dakikasına kadar, Sayın başkanımız Dr.Erol BEDİR‘e, yönetim kurulumuza ve takımımıza gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı tüm Erzurumlulara teşekkür ediyoruz.

Özellikle maçtan önceki ilgilerinden dolayı;

Erzurumspor yönetimi, başkanımızın Erzurum'daki özel dost ve arkadaşları, gönül ve fikir adamı dadaş Muammer Cindilli ve yakın çevresine kalbi teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.

Ve yine,

Maç esnasında ve maçtan sonra başkanımız ve ekibimize samimi dostluklarını esirgemeyen Sayın bakanlar, Dr.Recep Akdağ ve Selami Altınok, Belediye başkanları, ülkü ocakları yönetimi ve tribünleri dolduran Erzurumspor taraftarı yiğit dadaşlara teşekkür ediyoruz.

Sahada, puan için, terinin son damlasına kadar mücadele eden iki ekibin, saha dışındaki bu dost ve mert dayanışmalarının spor camiasına örnek olmasını arzu ediyor,

Hem Erzurumspor'a, hem de kendi takımımız Kayserispor'a bundan sonraki mücadelelerinde başarılar diliyoruz."