İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor'dan Gavranovic için hoş geldin videosu

Y.

Kayserispor, yeni transfer Mario Gavranovic için bir hoşgeldin videosu yayımladı.


Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a konuk olacak Kayserispor'un son transferi Mario Gavranovic için özel bir video hazırlandı. Kayseri'ye ayak bastıktan hemen sonra Başkan Berna Gözbaşı ile havaalanında görüşen, sonrasında kulüp tesislerine giden İsviçreli futbolcu ile ilgili hazırlanan video büyük ilgi gördü. Kayserispor'un sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sunulan videoda Gavranovic'in havalimanından çıkıp tesislere gitmesi ve Kayserispor forması giymesi hikayeleştirildi.


Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, Gavranovic'in gelişi ile ilgili olarak, "Havaalanında güzel karşılaşma. Ben giderken o geldi. Hoşgeldin Mario Gavranovic. Seninle gücümüze güç kattık" ifadelerinde bulundu.

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