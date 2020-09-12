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Kayserispor'dan geçmiş olsun mesajı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Korona virüs salgınına yakalanmasından ötürü geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Korona virüs salgınına yakalanmasından ötürü geçmiş olsun mesajı yayınladı.


Geçtiğimiz sezonlarda Hes Kablo Kayserispor'da da çalışan ve yeni sezonda Beşiktaş Teknik Direktörü olarak görev yapacak olan Sergen Yalçın'ın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında geçmiş olsun mesajı yayınlandı. Hes Kablo Kayserispor kulübünden yayınlanan mesajda "Geçmiş olsun Sergen Yalçın. COVID-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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