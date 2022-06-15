Kayserispor'dan KADES'e destek

Kayserispor kulübü, yeni sezonda formasında KADES amblemi taşıyarak 'Kadına Şiddete Hayır' diyenlerden olacak.

Süper Lig'de mücadelesini sürdürecek olan Kayserispor, yeni sezonda formasında KADES amblemi taşıyacak. Kısa adı KADES olan Kadın Acil destek İhbar Sistemi logosunu formanın ön kısmının tam ortasında sezon boyunca taşıyacak olan Kayserispor, kadına şiddetin önüne geçilebilmesi adına destek verecek.

Kayserispor kulübü, olarak her zaman kadınlarımızın yanında olduklarını ifade ederken, KADES'e gönüllü olarak destek vermeyi taahhüt etti. Kayserispor Kulübü, "2022-2023 sezonunda çubuklu ve siyah formamızın yanında gönüllü olarak KADES'e destek verdiğimiz sarı forma takımımızın alternatif formalarından biri olacak" paylaşımı yaptı.