Kayserispor'dan Katar'a transfer oldu

Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Aymen Abdennour, Katar'a transfer oldu.

Hes Kablo Kayserisporun geçen sezon başında İspanya'dan transfer ettiği ve sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren futbolcu Aymen Abdennour Katar Ligi'ne transfer oldu. 31 yaşındaki stoper futbolcu Kadar Yıldızlar Ligi takımlarından El UmmSalal ile anlaşmaya vardı.

Tunuslu futbolcu, Hes Kablo Kayserispor'un ilk yarıdaki kadrosunda yer alıp 12 müsabakaya çıkmıştı.