İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor'dan Katar'a transfer oldu

Hes Kablo Kayserispor’un eski futbolcusu Aymen Abdennour, Katar’a transfer oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Aymen Abdennour, Katar'a transfer oldu.


Hes Kablo Kayserisporun geçen sezon başında İspanya'dan transfer ettiği ve sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren futbolcu Aymen Abdennour Katar Ligi'ne transfer oldu. 31 yaşındaki stoper futbolcu Kadar Yıldızlar Ligi takımlarından El UmmSalal ile anlaşmaya vardı.


Tunuslu futbolcu, Hes Kablo Kayserispor'un ilk yarıdaki kadrosunda yer alıp 12 müsabakaya çıkmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.