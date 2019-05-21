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Kayserispor'dan Mert Nobre'ye teşekkür

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü, futbolu bırakan Mert Nobre için teşekkür mesajı yayınladı.


İstikbal Mobilya Kayserispor resmi sayfasında yayınlanan mesajda; “Başarılarla dolu profesyonel futbol hayatını tamamlayan Mert Nobre, Kayserispor forması ile çıktığı 52 lig maçında fileleri 21 kez havalandırmıştır. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılarının devamını dileriz” denildi.


2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen, 1 kez kupa sevinci yaşayan Mert Nobre 52 resmi maçta 21 gol sevinci yaşamıştı.

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