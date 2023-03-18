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Kayserisporlu Arif'e Milli davet

Kayserispor’un genç futbolcularından Arif Kocaman, Ümit Milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Kayserispor'un genç futbolcularından Arif Kocaman, Ümit Milli takım aday kadrosuna davet edildi.


Kayserispor'un genç futbolcularından Arif Kocaman, Ümit Milli takımımızın Kosova ile Alanya'da oynayacağı özel müsabakanın kadrosuna dahil edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, yarın Antalya'da toplanacak. Kadroda Arif Kocaman'ın yanı sıra Kayserispor eski kalecisi Doğan Alemdar da yer aldı. Ümit milli takım ile Kosova arasındaki maç 27 Mart günü Alanya'da oynanacak.

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