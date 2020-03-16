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Kayserisporlu Bernard Mensah: “Önemli olan kazanmaktı”

Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, Malatyaspor maçında alınan galibiyetin önemli olduğunu söyledi.

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, Malatyaspor maçında alınan galibiyetin önemli olduğunu söyledi.


Kadir Has Stadı'nda seyircisiz oynanan maçta Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor. Müsabakada penaltı atışını gole çeviremeyen ama iki asist yapan Bernard Mensah; “Penaltıyı gole çevirsem çok daha farklı olurdu. Penaltıyı atamadığım için üzgünüm. Ama önemli olan galip gelmemizdi. İlk yarıda etkiliydik. Oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. İkinci yarıda oyundan düştük. Bunu halletmemiz gerekiyor. İkinci yarıda basit pas hataları yaptık. Ama sonuçta kazandık. Hedefe ulaşmak için galibiyetleri artırmamız gerekiyor. Kalan maçlarda da savaşmaya devam edeceğiz ve kümede kalmak adına puanları toplayacağız” dedi.

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