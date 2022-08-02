Kayserisporlu Carlos Mane: "Takıma katkım daha çok olacak"

Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala hem kendi performansını hem de takımın son durumunu değerlendirdi. 27 yaşındaki futbolcu; "Bence çok iyi hazırlandık. Çok iyi çalıştık. Hazırlık maçlarında eksiklerimizi gördük. Neler yapmamız gerektiğini çalıştık. Bu sene iyi başlayıp, herkese ne kadar iyi ve kaliteli bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi.

Kendi performansını da değerlendiren Carlos Mane, "Geçen sezon hazırlık dönemi geçirmemiştim. Bunun sancısını lig boyunca yaşadım. Ama bu sene kamp çalışmalarına katıldım. Kendimi güçlü ve hazır hissediyorum. Bu sezon takıma çok daha fazla katkı sağlayacağımı düşünüyorum" cümleleri kurdu.