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Kayserisporlu Doğan Alemdar Rennes'te

Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Lig 1’e transfer oldu.

Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Lig 1'e transfer oldu.


Süper Lig takımlarından Kayserispor'un 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar, Fransa Lig 1 takımlarından Rennes'e transfer oldu.


Kayserispor'dan yapılan açıklamada, “Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübü'ne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar'a ve Rennes Kulübü'ne hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

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