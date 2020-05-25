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Kayserisporlu Emre Taşdemir: "8 kritik maça çıkacağız"

Hes Kablo Kayserispor takımının sol bek oyuncusu Emre Taşdemir, 8 kritik müsabaka oynayacaklarını söyledi.


Hes Kablo Kayserispor takımında kiralık olarak forma giyen sol bek futbolcusu Emre Taşdemir, kalan 8 haftada birbirinden önemli maça çıkacaklarını söyledi. Galatasaray'dan geldiği günden bu yana Hes Kablo Kayserispor takımı için mücadele veren Emre Taşdemir, "Kayserispor'u kümede tutabilmek için çabalıyoruz. Lige verilen uzun aradan sonra çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Önümüzdeki 8 kritik maç var. Bu maçlardan maksimum puan toplamak istiyoruz" dedi. Taraftarsız maçlara çıkacak olmanın futbolun doğasına aykırı olduğunu da söyleyen Emre, "Futbolun mihenk taşlarından birisi olan taraftarsız maç oynamak zorundayız. Kayserispor'a gönül verenleri tribünde göremeyeceğiz. Bu elbette bizi üzecek. Ama sahada işimizi en iyi şekilde yapıp onları yine de mutlu etmek istiyoruz" cümleleri kurdu.

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