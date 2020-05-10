Kayserisporlu futbolcular, başkan Gözbaşı'nın Anneler Günü'nü kutladı

Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular, videolu paylaşım yaparak kulüp başkanı Berna Gözbaşı'nın Anneler Günü'nü kutladı.

Süper Lig'in tek bayan kulüp başkanı olan Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı futbolcuların videolu sürprizi ile karşılaştı. Bir çocuk annesi olan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı için profesyonel ve amatör futbolcular, "Anneler Günün kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Anneler gününüz kutlu olsun Berna anneciğim. İyi ki varsınız. Biz kocaman bir aileyiz" mesajları verdiler.

Profesyonel oyunculardan Hasan Hüseyin, kaleci Silviu Lung, Gustavo Campanharo, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Mert Kula, Ziya Alkurt kulüp başkanı Berna Gözbaşı için mesaj yayınlayan isimlerden oldu.