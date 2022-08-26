Kayserisporlu futbolcular düğünde coştu

Kayserisporlu futbolcular, kulüp sağlık ekibinden Ahmet Yıldız'ın düğününde adeta coştu. Yerli ve yabancı futbolcular, profesyonel dansçılara adeta taş çıkarttı.

Kayserispor'un sağlık ekibinden Ahmet Yıldız, hayatını Sebahat Yıldız (Gürgen) ile birleştirdi. Gerçekleşen düğünde Kayserili sanatçı Muzaffer Elitaş sahne alırken Kayserispor'dan futbolcular İlhan Parlak, Mame Thiam, Bernard Mensah, Ramazan Civelek, Onur Bulut, Olivier Kemen, Ali Karimi, Kayserispor kulüp menajeri Yunus Akbulut, kulüp çalışanları ve çiftin yakınları katıldı. Kayserisporlu futbolcular İhan Parlak, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Bernard Mensah ve Mame Thiam, düğünde çalan müziğe eşlik ederek piste renk kattı. Onur Bulut, Mensah ve Thiam'ın oyun havası oynama çabaları da dikkat çekti.

Futbolcuların oyunlarına, davetliler de ilgi gösterdi.