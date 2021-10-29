Kayserisporlu Gökhan Sazdağı: "Umarım bu galibiyet moral olur"

Yukatel Kayserispor'un başarılı oyuncusu Gökhan Sazdağı, kupa maçında alınan galibiyetin moral olacağını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda sahasında Artvin Hopaspor'u 3-0 ile geçerek adını 4.tura yazdırdı. Kupa maçında aldıkları galibiyetin moral olduğunu ifade eden Yukatel Kayserispor'un başarılı oyuncusu Gökhan Sazdağı, “Bu tarz maçlar konsantre açısından zordur. Kupa maçı da olsa galibiyet güzel. Mücadeleyi 120 dakika bırakmayan takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Umarım bu galibiyet moral olur ve sonuç alamadığımız 4 haftanın üstüne galibiyet serisine başlarız” dedi.