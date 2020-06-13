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Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar: "Bize yakışmadı"

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, Fenerbahçe yenilgisi için "Konsantrasyon kaybı yaşamamalıydık" dedi.

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, Fenerbahçe yenilgisi için "Konsantrasyon kaybı yaşamamalıydık" dedi.


Hes Kablo Kayserispor'un orta sahasındaki önemli isimlerden Hasan Hüseyin, 2-1 biten Fenerbahçe maçı sonrasında "Konsantrasyon kaybı bize pahalıya mâl oldu" dedi. Maç sonrasında konuşan Hasan Hüseyin; "Rakibimiz 10 kişi kaldı. Bu bize rahatlık verdi. İyi oynadık. Golü de bulduk. Ama ikinci golü bulamadık ve yaptığımız hataların faturası ağır oldu. Konsantrasyon kaybı yaşamamalıydık. Ligde son sıradayız. Bu tür hatalar yapmamalıydık. Bu yenilgi bize yakışmadı. Üzgünüz" dedi.

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