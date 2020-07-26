İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar:

Hes Kablo Kayserispor’un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, "Koca şehrin emeğini tek maçta bitirdiler" dedi.

Hes Kablo Kayserispor'un orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, "Koca şehrin emeğini tek maçta bitirdiler" dedi.


Ligin son haftasında sahasında Trabzonspor'a son dakika golü ile mağlup olan ve küme düşen Hes Kablo Kayserispor'da üzüntü ve öfke vardı. Maç sonrası hakemlere ve VAR sistemine büyük tepki gösteren Hasan Hüseyin Acar “Anlık kararlarla şuan biz ligden düşmüş bulunuyoruz. Bu kadar çok basit pozisyonlar. Eline çarptı verilmedi. VAR diye bir sistem var ligimizde. VAR'a gidilmiyor. VAR'daki hakemlerimiz burada penaltı olduğunu görüyorlar eli açık vermiyorlar. İlk yarıda attığımız yüzde 100 gol ama verilmiyor. Bu top daha ne kadar girmesi lazım da bizim bu ligde kalmamız gerekiyor. Biz, bugün aslanlar gibi çıktık sahaya topumuzu oynadık. Koca şehrin emeğini tek maçta, 90 dakikada bitirdiler. Bütün sezonun emeğini tek maçta bitirdiler. Bu kadar basit olmamalıydı” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.