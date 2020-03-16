İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserisporlu Hasan Hüseyin: “Hedefimize ulaşacağız”

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, kümede kalmayı başaracaklarını söyledi.


Hasan Hüseyin, 2-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamasında; “Tam bir savaş vardı sahada. Yenilsek havlu atardık ama buna izin vermedik. Maçı kazanmak için elimizden geleni yaptık. 2-0 yaptık. 3-0 yapsaydık çok farklı olurdu. Buna rağmen güzel maç oldu. Çok iyi bir galibiyet aldık. Umarım böyle devam ederiz. Önümüzde kazanacağımız maçlar var. Alacağımız puanlar var. Kayserispor'u kümede tutacağız” yorumu yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.