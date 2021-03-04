Kayserisporlu İlhan Parlak:"Gol atacağım içime doğdu"

Hes Kablo Kayserispor'un tecrübeli forveti İlhan Parlak gol attığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu İlhan Parlak, Süper Lig'in 28.haftasında Kayseri'de oynanan Çaykur Rizespor maçında takımına galibiyeti getiren golü atan isim oldu. Maçın 77.dakikasında Ramazan'ın ortasını iyi takip ederek rakip ağlara topu bırakan İlhan Parlak, maç öncesi takım arkadaşlarına gol atacağını söylemiş.

İlhan Parlak, "Bizim için çok kritik bir karşılaşma idi. Çünkü kazandığımız takdirde Rizespor ile puanları eşitleyecektik. Alt sıralardan kurtulacaktık. Biraz rahatlayacaktık ve rahat bir nefes alacaktık. Karabük'ten ötürü 78.dakikada gol atacağım içime doğdu. Kulübede arkadaşlarıma 78.dakikada gol atacağımı söyledim. Golü 1 dakika erken attım. Ama bugün gol atacağım içime doğmuştu. Güzel bir gol oldu. Bu golle de galip geldiğimiz için çok mutluyum" dedi.

İlhan Parlak, Rizespor ile oynanan maçın 51.dakikasında Anton Maglica'nın yerine oyuna dahil olmuş ve 77.dakikada Ramazan'ın ortasında şık bir kafa vuruşu ile topu Rizespor ağlarına göndermişti.