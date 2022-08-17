İhlas Haber Ajansı

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Kayserisporlu Kemen Fransa'ya gitti

Yukatel Kayserispor’un yabancı futbolcusu Oliver Kemen, tedavi olmak üzere Fransa’ya gitti.

Yukatel Kayserispor'un yabancı futbolcusu Oliver Kemen, tedavi olmak üzere Fransa'ya gitti.


Sezon öncesi hazırlık döneminde yaşadığı sakatlıktan kurtulmaya çalışan Oliver Kemen, Fransa'ya gitti. Tedavi görmek üzere hafta başında Fransa'ya giden Kemen'in yarın dönmesi bekleniyor. Beşiktaş ve İstanbulspor maçlarında takımdaki yerini alamayan Kemen, hafta sonu oynanacak Başakşehir maçında da kadroda olamayacak.


Kemen'in bir sonraki hafta Kayseri'de oynanacak olan Giresunspor maçına yetişmesi bekleniyor.

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