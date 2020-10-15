İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserisporlu Ömer ameliyat oldu

Hes Kablo Kayserispor’un genç futbolcusu Ömer Uzun ameliyat oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un genç futbolcusu Ömer Uzun ameliyat oldu.


Hes Kablo Kayserispor'un 20 yaşındaki forveti Ömer Uzun, menüsküs ameliyatı oldu. Yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak olan futbolcu ile ilgili sarı kırmızılı kulüp de açıklama yaptı.


Hes Kablo Kayserispor kulübü, Ömer Uzun ile ilgili olarak "Sporcumuz Ömer Uzun'un sağ dizindeki dış menüsküs yırtığı 14.10.2020 tarihinde artroskopik olarak onarılmıştır. Ömer Uzun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" cümleleri paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.