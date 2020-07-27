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Kayserisporlu Pedro Henrique: "Düşmeyi hak etmedik"

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, küme düşmeyi hak etmediklerini söyledi.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, küme düşmeyi hak etmediklerini söyledi.


Trabzonspor'a evinde 2-1 kaybederek Süper Lig'e veda eden Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular üzüntü içerisinde. Sarı Kırmızılı takımın Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, küme düşmeyi haketmediklerini ifade ederek; "Pandemi nedeniyle uzayan bir sezon oldu. Bu yüzden yorucuydu. En içten bir şekilde tüm kalbimle başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok kötü bir durumda takımın başına geldi. İnanılmaz kötü durumdaydık ve muazzam fedakârlıklar yaptı. Bu takımı tutmak için bize herkese büyük katkılar yaptı. Ondan özür diliyorum, hem de teşekkür ediyorum" dedi.


Kayserispor taraftarlarından da özür dileyen Pedro Henrique, "Taraflarımızdan özür diliyorum. Düşmeyi haketmedik. Elimizden geleni yaptık. Ama sonuç böyle oldu" ifadeleri kullandı.

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