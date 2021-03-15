Kayserisporlu Pedro Henrique: "Eleştirileri haketmiyorum"

Süper Lig'in 30.hafta maçında Kayseri'de oynanan Kayserispor-Galatasaray maçının 29. dakikasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderemeyen ve maç sonrasında eleştirilen Pedro Henrique, kendini savundu. Galatasaray kalesine topu gönderemediği için eleştirilen Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, "Sakatlığım tamamen geçmemesine rağmen 3 haftadır oynuyorum. Takıma faydalı olmak için kariyerimi dahi riske atıyorum. Tabi ki kimse bunu bilmiyor ama bir gol pozisyonundan ötürü bu kadar eleştiri alıyorum. Takımım için faydalı olmaya çabalarken, sağlığımı dahi riske atarken ağır sözler beni üzdü" dedi.

Pedro Henrique, Kayserispor-Galatasaray maçının 29. dakikasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı anda kaleye şut atmak yerine topu sağa çekmiş, kaleye açısını kaybetmiş ve net bir gol pozisyonunu değerlendirememişti. Maçı konuk takımın 3-0 kazanmasının ardından Kayserispor camiasında eleştirilere maruz kalmıştı.