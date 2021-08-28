Kayserisporlu yönetici dünya evine girdi

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor'un yönetim kurulu üyelerinden Hasan Köse, hayatını Büşra Aydın ile birleştirdi. Bir salonda düzenlenen düğün töreninde kalabalık davetli grubun önünde nikahları kıyılan Hasan Köse ile Büşra Aydın, bekarlığa veda ederek bir ömür boyu mutluluğa “evet” dedi.

Çiftin nikahını Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın kıyarken nikah şahitleri ise Kayserispor Başkan Yardımcısı Ali Çamlı, Kayserispor eski yöneticilerinden Mustafa Tokgöz, Sedat Kılıç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç ve gelinin bazı arkadaşları oldu. Genç çift, Talas Belediye Başkanı'nın evlilik sorusuna “evet” diyerek davetlilerden alkış aldı.