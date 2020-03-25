Kayserispor'u yabancılar sırtlıyor

Hes Kablo Kayserispor'un Süper Lig'de attığı 28 golün 22 golünü yabancı oyuncular kaydetti.

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon yabancı futbolcuları ile neticeye gidiyor. Geride kalan 26 maçta rakip filelere 28 gol atan Sarı Kırmızılı takımda gol dağılımında yabancı futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. 28 golün 22'sini yabancı oyuncular kaydetti.

Takımın en golcü futbolcusu 8 golle Brezilyalı Pedro Henrique olurken, 4 golle Ukraynalı Artem Kravets ve 3'er golle Bernard Mensah, Muris Mesanovic oldu. Bu isimleri 1'er golle Emre Demir, Cristian Sapunaru, Ömer Uzun takip ediyor. takımdan ayrılan Umut Bulut 3 gol, Emmanuel Adebayor 2 gol, Benoit Poluain 1 gol atarken Konyaspor'dan Levan Shengelia da kendi kalesine gol atan isim oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un 28 golünü atan isimler şunlar:

Pedro Henrique: 8 gol

Artem Kravets: 4 gol

Bernard Mensah: 3 gol

Muris Mesanovic: 3 gol

Umut Bulut: 3 gol

Emmanuel Adebayor: 2 gol

Benoit Poulain: 1 gol

Emre Demir: 1 gol

Cristian Sapunaru: 1 gol

Ömer Uzun: 1 gol

Levan Shengelia: 1 gol (kendi kalesine)