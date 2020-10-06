Kayserispor'un 15 yabancısı var

1.Transfer ve Tescil döneminde kadrosuna bir çok futbolcu katan Hes Kablo Kayserispor'da yabancı sayısı 15 oldu.

9 yabancı oyuncu transferi gerçekleştiren Hes Kablo Kayserispor, yabancı oyuncu kuralını aştı. Sarı kırmızılı takımda Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Dimitrios, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Aaron Lennon, Wilfried Kanga, Manuel Fernandes, Silviu Lung, Cristian Sapunaru, Miguel Lopes, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique, Zoran Kvrzic ve Denis Alabec bulunuyor.

Hes Kablo Kayserispor, kadrosunda bulunan 15 yabancı futbolcudan birinin ya sözleşmesini feshedecek yada lisansını askıya alacak.