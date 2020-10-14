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Kayserispor'un 2 gencine Milli davet

Hes Kablo Kayserispor’un genç futbolcuları Emre Demir ve Nurettin Korkmaz U19 milli takım kadrosuna alındı.

Hes Kablo Kayserispor'un genç futbolcuları Emre Demir ve Nurettin Korkmaz U19 milli takım kadrosuna alındı.


Türkiye U19 Milli Takımımızın 17-22 Ekim 2020 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosuna Hes Kablo Kayserispor'dan Emre Demir ve Nurettin Korkmaz davet edildi.


Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, “U19 Milli Takımımıza ve futbolcularımıza başarılar dileriz” denildi.

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