Kayserispor'un 27. hafta maçı Cumartesi günü

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 27. hafta programını açıkladı. Programa göre Kayserispor, gelecek hafta Trabzonspor ile Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maç programını açıkladı. Ligin 27. hafta maçları 1-2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak. Futbol Federasyonu, Kayserispor'un deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının tarihini 1 Nisan Cumartesi olarak belirledi. Bu müsabakanın başlama saati 16:00 olarak paylaşıldı.

Lider Galatasaray'ın sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı da 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Bu müsabakanın başlama saati de 20:30 olarak açıklandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak 2 Nisan Pazar günü oynanacak derbi müsabakası ise 20:30'da başlayacak.