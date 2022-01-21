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Kayserispor'un 3 haftalık maç programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un 3 haftalık maç programı belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un 3 haftalık maç programı belli oldu.


Yukatel Kayserispor'un 24, 25 ve 26. haftalarda oynayacağı Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve GZT Giresunspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. 3 haftalık maç programında Kayserispor 1 maçını Cuma ve 2 maçını da Cumartesi günü oynayacak. Sarı kırmızılılar Atakaş Hatayspor ve GZT Giresunspor maçlarını evinde oynarken Galatasaray maçını deplasmanda oynayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Yukatel Kayserispor'un 3 haftalık müsabaka trafiği şöyle:


24. Hafta:


Kayserispor-Hatayspor


04 Şubat 2022 Cuma / 20.00


Kadir Has Stadı


25. Hafta:


Galatasaray-Kayserispor


12 Şubat Cumartesi / 19.00


Ali Sami Yen Spor Kompleksi


26. Hafta:


Kayserispor -GZT Giresunspor


19 Şubat Cumartesi / 16.00


Kadir Has Stadı

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