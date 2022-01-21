Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un 3 haftalık maç programı belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un 3 haftalık maç programı belli oldu.
Yukatel Kayserispor'un 24, 25 ve 26. haftalarda oynayacağı Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve GZT Giresunspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. 3 haftalık maç programında Kayserispor 1 maçını Cuma ve 2 maçını da Cumartesi günü oynayacak. Sarı kırmızılılar Atakaş Hatayspor ve GZT Giresunspor maçlarını evinde oynarken Galatasaray maçını deplasmanda oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Yukatel Kayserispor'un 3 haftalık müsabaka trafiği şöyle:
24. Hafta:
Kayserispor-Hatayspor
04 Şubat 2022 Cuma / 20.00
Kadir Has Stadı
25. Hafta:
Galatasaray-Kayserispor
12 Şubat Cumartesi / 19.00
Ali Sami Yen Spor Kompleksi
26. Hafta:
Kayserispor -GZT Giresunspor
19 Şubat Cumartesi / 16.00
Kadir Has Stadı