Kayserispor'un 32 ve 33.haftadaki maçları belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor'un ligin 32 ve 33.haftalarında oynayacağı maçların günü ve saati belli oldu.

2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 32-33 haftalarının müsabaka programı açıklandı. İstikbal Mobilya Kayserispor 32.haftada sahasında Kasımpaşa A.Ş ve 33.haftada deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor, hem Kasımpaşa hem de Akhisarspor maçlarını Pazar günü oynayacak.

Açıklanan programa göre İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 32.haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçını 12 Mayıs 2019 Pazar saat 16.00'da oynayacak.

Sarı-Kırmızılılar ligin 33.haftasında ise deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçını 19 Mayıs 2019 Pazar saat 16.00'da oynayacak.